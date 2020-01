Tapa valla spordikeskusel on uus juht

Tapa abivallavanema Dmitri Okatovi sõnul leidis komisjon, et just Hunt on neljast kandidaadist parim valik. “Komisjon kutsus vestlusele ühe inimese, tundus, et ta on väärt kandidaat ametikohale,” selgitas Okatov.

Hunt hakkab vastutama spordikeskuse tegevuse, arengu, turunduse ja ürituste korraldamise eest. Kuigi ootused Hundile on Okatovi sõnul kõrged, arvas abivallavanem, et vähemalt esimene pool aastat läheb vastsel direktoril sisseelamiseks ning maja, personali ja võimalustega tutvumiseks.

“Meil on lisaks majadele väliobjekte: Tamsalu terviserajad, Tapa Männikumägi, Jänedal on spordihoone. Kõik need vajavad arendamist ja edasi liikumist. Töö otsa ei saa,” rääkis Okatov.

Tamsalus sündinud ja kasvanud Priit Hunt on täiendanud ennast pealinnas ning nüüd tagasi kodulinna kolinud. Hunt on töötanud näiteks nii müüja kui ka haldusjuhina. “Eri valdkondades olen olnud,” tõdes Tallinna polütehnikumis telekommunikatsiooni eriala omandanu.