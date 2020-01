Hõbeakadeemia alustab peagi Rakveres uut hooaega

"Tänapäeva haridusteadus on seisukohal, et inimene on võimeline õppima ja peab saama õppida elu lõpuni."

“Kiired muutused ühiskonnas ja tehnoloogia areng osutavad ka vanemas eas õppimise vajadusele. Rahuldust pakkuv sotsiaalne aktiivsus seeniorieas hoiab alles vaimseid võimeid ning vähendab depressiivsuse sümptomeid. Tänapäeva haridusteadus on seisukohal, et inimene on võimeline õppima ja peab saama õppida elu lõpuni,” rääkis Männamäe. Ta lisas, et selleks on ka vanemas eas mitmesuguseid võimalusi: õppida saab nii rahvamajade ja päevakeskuste huviringides, kursustel, iseseisvalt kui ka spetsiaalsetes eakatele mõeldud loengusarjades, mida korraldavad kõrgkoolid väärikate ülikooli nime all.

“Kutsume olema uudishimulikud, kuulama, vestlema, kaasa mõtlema ja tegutsema kord kuus toimuvas Hõbeakadeemias,” märkis Meeli Männamäe. Pärast suvepuhkust jätkab Hõbeakadeemia septembris ja kestab detsembrini. “Väidame, et igaühel, sealhulgas vanemaealisel inimesel, on õigus isiklikule vabale arengule. Õppimine toetab inimese heaolu, uuringud väidavad, et õppiv inimene on keskmiselt terve,” rääkis Meeli Männamäe ja viitas USA leiutajale ja töösturile Henry Fordile, kes on öelnud: “Kõik, kes lõpetavad õppimise, on vanad, on nad siis kakskümmend või kaheksakümmend. Kõik, kes jätkavad õppimist, püsivad noorena.”