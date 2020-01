Nädala kaja: ämbritest ämbritesse

Severn Cullis-Suzuki on Greta Thunbergi, kelle New York Times mullu aasta inimeseks valis, eelkäija. Ja sedagi vaid 28 aastat tagasi. Ta oli 12-aastane, kui esimest korda sõna võttis. Thunberg tegi seda 16-aastaselt. Mõlemad on oma sõnadega esile kutsunud mitmeminutilisi vaikusehetki. “Te ei tea, kuidas nüüd väljasurnud looma tagasi tuua. Ja te ei saa tagasi tuua metsi, mis kunagi kasvasid seal, kus praegu on kõrb. Kui te ei tea, kuidas seda parandada, siis lõpetage selle purustamine,” rääkis Cullis-Suzuki oma esimeses kõnes. See oli intensiivselt kirglik, isiklik ja provokatiivne üleskutse. Poliitikud kogu maailmast reageerisid Severn Cullis-Suzukile austust avaldades. Pärast seda tekkis ka meeletu ülemaailmne poleemika. Viha. Raev. Sealsamas lisandusid aga üha kõrgemad tiitlid. Loengud. Pressiteated. Sõnavõtud.

Nüüd, 28 aastat hiljem, on sobiv aeg küsida, kas meil on õnnestunud muuta maailma jätkusuutlikumaks. Ma arvan, et ei ole. Sest me isegi ei mäleta enam.

Reaalsusele silma vaadates tuleb tunnistada, et ei ole meie kätes midagi peale iseenda saatuse. Võim on raha, sest rahal on võim.

Viha eksisteerib endiselt. Poliitika toob teatavatel puhkudel esile kirglikud jutuajamised. Samasuguse efekti on nüüd juba loonud ka meie keskkond. Inimesed on mõlemal juhul suurtel eriarvamustel. Austraalia põleb juba kuid. Hukka on saanud liiga paljud. Me ei oska sellist hulka endale ette kujutada ega hoomata, sest see ei ole igapäevane. Ja niipea, kui tuli raugeb, unustame.