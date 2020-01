Kadrinas läks käima seenioride liikumisring

Kohtutakse igal esmaspäeval kell 13 spordikeskuse ees. “Tean, et Rakveres käivad seeniorid aktiivselt võimlemas, ja mõtlesin, et ka Kadrinas võiks midagi ette võtta,” rääkis spordikeskuse juhatuse liige Robert Salep, kes esimesel korral oli koos üheteistkümne seenioriga viiekilomeetrise käigu mööda kergliiklusteed ette võtnud.

“Seenioride liikumisring on selline kooskäimise vorm. Esimesel korral sain mitmelt osalejalt tagasisidet, et see on tore põhjus kodust välja tulemiseks.”