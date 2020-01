Ettevõtmise korraldavad Kadrina spordikeskus ja lasteaed Sipsik. Spordikeskuse juhatuse liige Robert Salep rääkis, et eesmärk on pakkuda peredele üks tore päev ühiste tegevustega. Nõnda on plaanis mängud ja lastedisko, vanemad saavad ka koos lastega mattidel harjutusi teha. Pärast pidu on võimalus ujuma minna. Perepäeval osalemine on tasuta.