Jäta eelarvamused ja tule “Pimekohtingule”!

Kes ei ihkaks enda kõrvale seda ainsat ja õiget! Aga kui elu pole sind veel unistuste kaasaga kokku viinud, jääb üle riskida pimekohtinguga. Pimekohting on nagu Vene rulett, kus võid kaotada elu, või hoopis nagu võidukas bingo, mis teeb sind hoobilt rikkaks. Iial ei tea, kas kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal ootab sind tütar või ema.

Kui asi kapitaalselt kihva keerab, trehvad unistuste printsi asemel hoopis oma eksabikaasat. Samas võid komistada jackpot’ile sent surmale võlgu miljonäri kujul, kelle varandusele saad ilma suurema vaevata käpa peale panna.

“Pimekohtingus” leidub tapvat riski ja joovastavat seiklust, see on meie ajastu olulisim sotsiaalne uuendus. Humoorika “Pimekohtingu” teksti autor on Ivo Parbus, lavastaja Rednar Annus ja kunstnik Riina Andresen.