Graafik ja raamatuillustraator Katrin Ehrlich on läkitanud Eesti lastekirjanduse keskuses eksponeeritud suure juubelinäituse fantaasiarikkad teosed teiste Eesti paikade inimesi rõõmustama. 70 pildi seast on ta valinud iga koha jaoks ainukordse, just seda paika ja sealset publikut kõnetava koosluse. “Kus käib rohkem täiskasvanud vaatajaid, on rõhk siinsetele ja rahvusvahelistele teemanäitustele valminud töödel, lasterikkamas kohas illustratsioonidel,” sõnas kunstnik.