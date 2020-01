Tellijale

Vandeadvokaat lausub, et temale teadaolevalt ei ole sellise süüdistusega ühtegi niisugust protsessi olnud. Ta viitab asjaolule, et kannatanu – Marti Kuusiku endine abikaasa Karin Kuusik – ütleb, et midagi pole toimunud.

“Selline olukord võib olla siis, kui tapetu ei saa öelda, kes temaga midagi tegi. Meil on inimene, kes saab avaldada, kas temaga on midagi tehtud või mitte. Tema ütleb, et temaga pole midagi tehtud. Meie tavakohtupraktika ei kannata tõendeid, mis on niinimetatud vahendatud tunnistajate ütlusest, aga see protsess kannatab selliseid asju,” räägib Küllike Namm.