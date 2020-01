Märkamatud mälestuskivid jutustavad värvikaid lugusid

Eesti autokuningaks kutsutud Hans Vinnal sõitis end 1928. aastal Sämi kandis surnuks. Lendur August Orav kukkus oma lennumasinaga 1930. aastal alla Päides. 1977. aastal sattus Moel katastroofi Nõukogude armee reisilennuk, viies hauda 21 inimest. Kõigile neile hukkunutele on meie maakonda püstitatud mälestuskivid, kuid rada nende juurde on enamjaolt rohtunud, ja et mälestusmärgid jäävad käiguteedest eemale, on nende olemasolu paljudele üllatus.