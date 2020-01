Teedel varitseb jäiteoht

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul vahelduva pilvisusega ilm. Hilisõhtul Põhja-Eestis on oodata lörtsi- ja vihmasadu, mis öösel levib Kagu-Eesti suunas. Õhu- ja teetemperatuur on 0°C lähedal, ning teedel on libeduseoht. Öösel puhub tugev edelatuul puhanguti kuni 25 m/s. Tugevate tuuleiilide tõttu võib olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi.