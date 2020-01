Virumaa veekogumite seisundit asutakse parandama ligi 17 miljonit euro eest

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul on see esimene mastaapne ja integreeritud ettevõtmine Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamiseks. "Tahame tuua tagasi elu nendesse veekogudesse, kus see inimtegevuse tulemusena on tugevalt kannatanud. Projektiga hõlmatud veekogumite reostamise algus ulatub osaliselt eelmise sajandi esimesse aastakümnetesse. Olen kindel, et mõne aasta pärast avaneb neis paigus juba märksa ilusam ja elusam pilt," lausus minister.