Jõuluks koju toodud kuusk kasvatas uhked kasvud

Pekka Laidinen pole sellist asja varem näinud, et jõulupuu end nii hästi toas tundma hakkab. "Ma pole talle vett ka väga palju pannud. Ma pole talle alla nüüd vaadanud ka, kas seal vett üldse on. Okkaid ei kuku," kõneles kohalik lauatenniseentusiast. Viimati kallas ta kuusele vett juurde eelmise aasta lõpus.

Kas 21. või 22. detsembril tuppa toodud jõulupuu talub igapäevaselt 23-24-kraadist sooja. Küllap puu arvab, et kevad on käes ning iga oksa küljes on juba pikad helerohelised kasvud. "Mõnusad pehmed ja rohelised, sametised otsad," nentis Laidinen.