Selgunud on Virumaa kirjandusauhinna nominendid

Virumaa kirjandusauhinna žürii liige, Lääne-Virumaa keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Reet Tomband märkis, et lõplikud nominendid valiti välja 16 raamatu seast. "Paneme raamatukogu esimesele korrusele välja ka nimekirja, kus lugejad saavad panna oma toetusristikesed. See küll ei kohusta žüriid millekski, kuid annab pildi laiemast lugejaskonnast," märkis Reet Tomband. Ta lisas ühtlasi, et igaastaselt tõuseb pärast Virumaa kirjandusauhinna nominentide väljakuulutamist ka nende laenutuste järjekord.