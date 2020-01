Ingel kõndis tänaval, või see näis vaid nii. Möödus minu väravast ja sind kaasa viis.

Head ja muhedat meest ei ole enam. Alles ta puhus Margusega soru juttu ja sellest sündis üks igavesti armas intervjuu. Just nimelt "soru" juttu, Sulev ise armastas nii öelda.

Ikka saba rõngas, Sulev, seal taevasel ajakirjanikuteel! Olid meheks, me ei unusta sind.

Mäletan kunagist ülemust ja kolleegi kohalikus raadiojaamas töötamise päevilt, kui äärmiselt empaatilist ja sõbralikku meest. Kui läksin mingi murejutuga või kas või enne palgapäeva avanssi küsima, siis ta ikka aitas. Ta oli toetav ja aitas noorel mehel elu elada. Erudeeritud inimene, kes ei võtnud elu liiga tõsiselt, vaid ikka läbi kerge huumoriprisma. Minul on temast jäänud väga head mälestused.

Kerli Dello, endine kolleeg raadiost

Sulev oli minu esimene kokkupuude raadioga. Temaga koos kasvasin ma selleks, kes olen ja mul on tuhandeid põhjuseid olla tänulik. Ma tegin raadios saateid, uudiseid. Ta oli isa, õpetaja, kaaslane. Ta hoolis ja hoolitses minu eest, tegelikult oli ta ka välimuselt minu enda isa moodi, selline vahva vunts. Ta nägi minus suurt potentsiaali ja ütles selle ka välja, mis andis julguse tegeleda asjaga, mis mulle päriselt meeldis. See ongi elus tähtis mu meelest.

Sulevi tütre ja pojaga käisime koos näiteringis, sestap olin ka tema lastega hea sõber. Kui inimene lahkub (ja tema siiski noorena), siis ikka tabad ennast mõttelt, et oleks võinud maha istuda, vanu aegu meenutada ja kuulda midagi uut. Kahju, kui see tegemata jääb. Ja seda ainult selle pärast, et sa ei leia aega. Kahju.

Sulev, ma tean kuidas sa pilvepiiril jalgu kõigutad, võtad sõõmu mõnusat külma õlut ja naeratad: “oli see vast elatud elu!” Nii peabki!