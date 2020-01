Juhtkiri: rohtu pole, et mõtteviisi muuta

Arvestuslikult on Eesti teedel iga päev kuni 5000 alkoholi tarvitanud või narkojoobes sõidukijuhti. Miks see nii on, et mingi osa juhte endiselt ei pea joobes olekus roolikeeramist mitte miskiks? Samal ajal näiteks turvavöö kasutamine on tänu politsei tõhusale tööle ja ennetuskampaaniatele enamikule sõitjatele, nii roolikeerajatele kui ka kaasreisijatele, kenasti selgeks saanud. Mis oleks see imerohi, mis raviks roolijoodikud meie teedelt ja tänavatelt välja?

Kui enesehinnang on nii kõrge, et käib inimesest tublisti eespool, siis ei aita ka kõrvalseisjate manitsused.

Kui, siis ainult vahetu ja väga negatiivne kogemus – mõnele tuleb pärast surmasuust pääsemist tõesti mõistus pähe, aga mõnele isegi siis mitte. Sest kui enesehinnang on nii kõrge, et käib inimesest tublisti eespool, siis ei aita ka kõrvalseisjate manitsused. Tark inimene teab ise, kuidas kõige õigem on, rääkigu teised, mida tahavad. Nädalavahetuse traagilise juhtumi järel on mitu korda päritud: kus olid kõrvaltvaatajate silmad, kui purupurjus mees rooli läks? Üks variant, et sõprade silmad olid samuti hägused; teine, palju tõenäolisem, et liiklusmõrtsukaks osutunud mees lihtsalt ei kuulanud neid.

Urmas Reinsalu, olles justiitsminister, esitas riigikogule arutamiseks seaduseelnõu korduvalt karistatud roolijoodikute karmimaks karistamiseks. Riigikogu kukutas esitatud eelnõu hääletusel läbi.

Karistuste karmistamise kohta on arvamusi nii- ja naasuguseid. Ühed kiidavad selle heaks, teised laidavad maha. Aga nii kaua, kuni asja arutatakse, on reaalsus liikluses karjuvalt masendav ja kolme ebaõiglaselt võetud inimelu tagasi ei too. Ega anna ka turvatunnet peredele, kes oma pereliikmed hommikul uksest välja liiklusmöllu saadavad. Politsei küllaltki sageli korraldatavad puhumisreidid aitavad paraku liiklusest kõrvaldada vaid väikese osa joobes juhte.