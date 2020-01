Vastukaja: tark ei torma

Tellijale

Mõni päev tagasi kuulutati välja Rakvere riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitja. Siit edasi on koolimaja uste avamiseni veel pikk teekond. Praegu on liiga vara vaadata väljaspool Rakveret tegutsevate gümnaasiumite ja nende pidajate poole ning oodata seisukohta kooli edasise tegutsemise kohta. Eelkõige peaks tegelema maakonna keskuses asuvate gümnaasiumite korrastamisega, et üldse oleks 2022. aastal kedagi üle kooli lävepaku astumas.

Eeldada, et uue koolimaja täidavad 25 ja enama kilomeetri kauguselt kooli tulevad õpilased, on ennatlik. Uute riigigümnaasiumite loomise praktika on näidanud, et maakonna laste ühte majja kokku karjatamine ei pruugi anda oodatud tulemust.