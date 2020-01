Kiri: me ei ole stagnandid

Eesti sajandaks aastapäevaks korraldatud arhitektuuriprogramm “Hea avalik ruum” oli hea algatus. Nüüd kutsub arhitekt Kalle Vellevoog, üks autoreist, saatma fotosid valminud linnaväljakutest ja -keskustest ning ütleb muuseas: “Tähtis on, et foto kannaks emotsiooni, et sellel oleks näha inimesi nautimas ja kasutamas linnaruumi”, (Postimees, 4. detsember 2019).