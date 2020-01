Eisma palliplats tekitab kohalikes küsimusi

Tellijale

Sulevi kinnistu kuulub MTÜ-le Eisma Sadam ja piirneb sama ühingu omanduses oleva sadama kinnistuga. Ettevõtluse laiendamiseks soovib Eisma Sadam ehitada mitmeotstarbelise spordiväljaku, et pakkuda lisategevust näiteks purjetamislaagris viibivatele noortele. Samas on mittetulundusühing nõus jätma väljaku avalikku kasutusse, kui sellel mängimise vastu peaks huvi tundma kohalik kogukond.

Detailplaneering on ametlikus keeles “eskiisi staadiumis” ja võimalik, et sellesse tehakse muudatusi. Nimelt on vastuväiteid esitanud kolme naaberkinnistu omanikud.