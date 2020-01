Rakvere fännid mürgeldasid Valmiera ultratega

Rakvere Tarvas on Valmiera Glass Via vastu mängides võitnud sel hooajal mõlemad põhiturniiri kohtumised. Kooliõpetajana töötav 32-aastane Mihkel Kurg (vasakul) on neis kandnud olulist rolli ja täitnud rakverlaste kapteni kohustusi.

FOTO: Ain Liiva