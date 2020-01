Võsavillemid teevad Laekveres jahikoertele säru

Laekvere Jahimeeste Ühingu juhatuse esimees Tõnu Krooben rääkis ühingu liikmeskonda kuuluvate sealse kandi jahimeeste ütlustele tuginedes, et hundid olid aktiveerunud vahetult enne jõululaupäeva ja on nüüdseks korraldanud kolm visiiti.

Kõige värskemad teated huntide visiidist jõudsid Laekvere Jahimeeste Ühingu juhatuse esimehe kõrvu läinud nädalalõpul: ööl vastu laupäeva oli võsavillem ragistanud koertega Muuga kandis. Seal kadus mitme eri tõugu jahikoera omanikul hundi külaskäigu järel terjer. "Mees hakkas laupäeva hommikul jahile minema, kui märkas, et terjer on kadunud ja teine koer, jämtlandi koer, aias verine. Ilmselt oli jämtland tahtnud terjerile appi minna. Viimasest pole peale seda enam ühtegi märki olnud. Jämtlandi koer pidi siiani väga endast väljas olema," rääkis Tõnu Krooben. "Aga maapind oli külmunud ja sajaprotsendilisi [hundi]jälgi polnud."

Samas oli Krooben üsna veendunud, et tegu on sute käekirjaga. "Sajaprotsendilist tõestust ei ole, et tegu on huntidega, aga arvata võib, sest kõik märgid viitavad sellele," lisas ta. "Piirkond on sama. Kui paneme sõrme kaardi peale, siis jäävad kõik kohad, kus hundid käisid, kahe kilomeetri raadiusega ringi."