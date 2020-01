Isamaa Rakvere osakonna juhina jätkab Ain Suurkaev

Suurkaevu sõnul on eesmärk ühelt poolt lihtsasti sõnastatav, aga teisalt ambitsioonikas. "2021. aasta valimistel on meie eesmärgiks valimisvõit Rakveres. See eeldab igapäevast panustamist nii linnavalitsuses kui ka volikogus. Oluline on arendada koostöövõimekust ja kujundada ühiseid arusaamu Rakvere linna homse päeva nimel," kõneles Suurkaev.