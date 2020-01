Kaemus: mine metsa, Geega!

Ei tea, kas sellest, et mets ja metsas toimuv on pälvinud viimasel ajal palju tähelepanu, on inspiratsiooni saanud ka Virumaa päritolu mees, DJ ja muusikaprodutsent Gee, või on andnud lükke uue albumi “Metsas” ül­litamiseks lihtsalt tõik, et muusiku eelmine album kandis koondnime “Linnas”.Igatahes on kodumaise elektroonilise muusika skeene lõppenud aasta novembris avaldatud albumi mahedate biitide võrra rikkam.