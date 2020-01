Pajusti klubis tuleb peagi Koidula etluskonkursi Jõgeva- ja Virumaa eelvoor

“Tänapäevases asjalikus maailmas ei tohi ära unustada eesti luule võimu ja väge, mis on sillutanud teed vabadusele ja iseseisvusele. Head eesti luuleloomingut on palju ja seda lisandub iga aastaga. Samuti pole vähenenud vajadus motiveeriva vahendaja ehk etleja järele. Etleja ei ole ette lugeja, vaid ta on autori mõtete ja stiili vahendajaks auditooriumile oma annet ja oskusi rakendades,” ütles üks konkursi korraldajaid Elmar Trink.