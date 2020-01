Tellijale

Kui tippliigades ja kõrgete sihtidega klubides järgneb lüüasaamistele tihti peatreeneri töökaotus, nagu see juhtus alles hiljuti Saaremaa Võrkpalliklubi lootsi Urmas Taliga, siis amatöörspordis väga mõjuva põhjuseta keegi kirvega vehkima ei kipu. Tasub meenutada, et tegu on siiski harrastajate, mitte elukutseliste spordivõistkondade vahel toimuvate mõõduvõttudega ning õnnelik on tiim, kes üldse leiab etteotsa hingega panustava ontliku juhendaja.