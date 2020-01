Võimalus: kes soovib priipääset TalTechi?

TalTechi ärinduse programmijuht Tarvo Niine ütles, et klassikalise riigieksami tulemuste põhjal ülikooli astumine ei pruugi alati näidata kõigi noorte potentsiaali. "Kusagil võib olla noori geeniuseid, kelle jaoks gümnaasiumisüsteem hästi ei toimi," lausus Niine.

Ta selgitas, et majandusvõistluse kümnel paremal, kes on saanud vähemalt 60 protsenti maksimaalsest punktisummast, on võimalus asuda õppima Tallinna tehnikaülikooli väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi. Lisaks ootavad esiviisikusse jõudnuid rahalised auhinnad.