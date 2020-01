Adven hakkab Soomes taaskasutama vesinikutehase jääkenergiat

Adven Eesti müügidirektor Kevin Vaher rääkis, et see vähendab vesiniku tootmise seadmete tekitatava jääkenergia regenereerimist arvestavalt fossiilkütustest toodetava energia osakaalu, parandades nii Terrafame'i energiatõhusust ja vähendades heitmekogust.

"Ressursitõhusus on saamaks üha olulisemaks märksõnaks. Adveni visioon on pakkuda maailma parimat jätkusuutlikku energiateenust nii tööstusele kui ka kinnisvarale. Meil on hea meel, kui saame olla osa kliima soojenemise probleemi lahendusest ning abistada sellel teel ka selliseid ettevõtteid nagu Terrafame, kellel on sarnane mõtteviis," kõneles Vaher.