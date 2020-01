Innove ootab huvilisi liituma innustava inspiratsiooniprogrammiga “Jah, õpetajaks!”

Sihtasutuse Innove projektijuhi Jaanika Aasa sõnul seisab Eesti silmitsi järjest kasvava õpetajate järelkasvu nappusega. Viimase OECD rahvusvahelise uuringu TALIS andmetel on Eestis alla 30-aastaseid õpetajaid vaid seitse protsenti ja enam kui pooled õpetajatest on 50-aastased või vanemad.

“Programmi eesmärk on tuua kokku, innustada ja julgustada inimesi, kes kaaluvad järgmise karjäärivalikuna õpetajaametit. Programm annab potentsiaalsetele uutele õpetajatele ülevaate, mida õppimine ning õpetamine tänapäeval endast kujutavad, millised on paindlikud võimalused õpetajana tööle asumiseks ja milliseid samme tuleb tööle asumiseks astuda,” selgitas Aasa.

27. veebruaril algav programm koosneb neljast moodulist ja vältab maikuuni. Programmi korraldatakse üle Eesti. Toimuvad seminarid ning osalejad kohtuvad õpetajate ja koolijuhtidega ning töövarjutavad neid, et saada aimdust õpetajatööst. Samuti valmistavad osalejad ette koolitunni ja ka annavad selle, et proovida kätt õpetajaametis. Programmi jooksul valmib koostöös juhendajaga personaalne tegevusplaan, kus kaardistatakse edasised tegevused, mida õpetajaametisse asumiseks on vaja astuda.

Programmiga oodatakse liituma töökogemuse ja magistrikraadiga inimesi, kes on oma valdkonna spetsialistid ja kaaluvad õpetajaametit järgmise karjäärivalikuna; on õpetajaks õppinud, ent pole õpetajana töötanud; on õpetajana töötanud, valinud teise karjääritee ning kaaluvad nüüd õpetajaametisse naasmist. Programmi kandideerimise tähtaeg on 9. veebruar.