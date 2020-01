Vaade: sportlasele meeldib märkamine

Muidugi ei tea, mis juhtunuks, kui Martti Juhkami oleks kõvu tulemusi teinud ka näiteks rannavolles, paaris kellegi teise läänevirulasega. Kõlvanuks ta ka siis maakonna aasta sportlaseks või tohtinuks ta mõnede hääletajate arvates kandideerida vaid võistkonnana? Aga on nii nagu on – ja mul on selle üle hea meel. Me oleme siin maakonnas palju mõistlikumad, kui oldi Eestis tervikuna.

Ott Tänaku ja Martin Järveoja tulek maailmameistriks tekitas Eesti aasta sportlaste valimisel teatavasti paksu pahanduse. Ühed leidsid, et Tänak individuaalsele tiitlile kandideerida ei tohi, teised olid veendunud, et ta oli parim nii võistkonna koosseisus kui ka üksiksportlasena.

Sa võid olla maailmameister, aga kui sa oled idioot, siis sind nagunii ei austata.

Teate, Ott Tänaku teemal targutajad, võtke suu vett täis! Ma tean, et Tänak rõõmustab väga Magnus Kirdi ja Maicel Uibo saavutuste üle, ta elab neile innukalt kaasa, aga selline kulissidetagune kähmlus tegi temagi hinge haigeks. Mitte selle pärast, et aasta sportlase tiitlit talle ei ulatatud – ta ise andnuks selle ilmselt samuti Kirdile, vaid just see asjatu kõrvalseisjate kraaklemine ei meeldi tagasihoidlikele spordimeestele.

Aasta sportlase valimine ei tähenda aasta parima sportlase valimist. Aasta sportlane võib minu poolest olla ka meistrivõistluste neljas või kaheksas. Tegelegu kasvõi sportliku sääsetapmise või Lego klotsidest autode võiduajamisega; tähtis on, et ta läheks inimesena spordisõpradele korda. Et ta oleks karismaatiline ja tore. Muide, üks korüfee on sportlaste ja nende seast parimate valimise kohta öelnud umbes nii: “Sa võid olla maailmameister, aga kui sa oled idioot, siis sind nagunii ei austata.”