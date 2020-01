Vandaalid võimutsevad Rakvere linnaruumis

Ausambamäel on vandaalid lõhkunud kümme valgustit.

Rakvere linnavalitsuse tähelepanekute järgi sagenesid eelmisel aastal varasemaga võrreldes vandalismijuhtumid. Hiljuti avastati, et Ausambamäel vabadussõja mälestussamba juures on lõhkujate ohvriks langenud kümme valgustit, mille kogumaksumus on 3000 eurot.