Esmaabikoolitus on juhiloa taotlemisel vältimatu. Õppekavas pole aga ühtegi kohustuslikku punkti, mis puudutab sõiduki joobes juhtimist. See on iga sõiduõpetaja ja autokooli oma voli, kas ja kui palju rääkida tegurist, mis inimesi traagiliselt manala teele viib.