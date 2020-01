Spordiaasta sangarid tõusid ausärasse

Tellijale

Vastajate arv jäi väiksemaks objektiivsetel põhjustel: aeg, mille jooksul sai valiku langetada, oli lühike ning sattus pühadeperioodi. Hääletamist ja tunnustamisüritust korraldanud Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatuse esimees Erich Petrovits lausus, et paratamatult jääb igasuguste hääletamiste puhul alles teatud subjektiivsus. “Rahvas valis ja sellised need tulemused olid,” rääkis ta. “Isiklikult arvan, et kõik valituks osutunud sporditähed on väga väärikad. Spordiaastast tervikuna rääkides võib öelda, et see oli suhteliselt kirev ja edukas. Meil on tulnud uusi huvitavaid tegijaid.”