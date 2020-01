Lumeta talv seab Lääne-Virumaa suusamaratonid küsimärgi alla

Eesti pikamaasuusatajate sari Estoloppet peaks algama juba järgmisel nädalal Viru maratoniga ja jätkuma esimesel veebruaril Tamsalu–Neeruti maratoniga. Poristele suusaradadele pole praegu aga mõtet kummikuteta minna, suuskadega saaks vaid kaugust visata. Viru maratoni korraldaja Evi Torm tõdes, et sellist vesist talve ta ei mäletagi. “Uskumatu, kuhu see meie lumi maha sadas,” ütles ta käsi laiutades. “Minu korraldamise ajal ei ole nii hullu aastat olnudki. Suusamaratoni korraldamine on Eestis väga keeruline,” lausus ta.