Sportlaste tunnustusõhtut juhtis särasilmne pastor

"Eesti ühiskonnas kindlasti meil ei ole liiga palju sellist teadlikku tunnustamist. Aina rohkem ja rohkem oleme arenenud ja ikkagi möödaminnes patsutame õlale ja ütleme, et kuule, polnudki nii paha. Täna tunnustame sportlasi ja see on midagi, mis on mu loomusele väga omane. Inimeste julgustamine annab olulise panuse neile, keda me väärtustame. Nende kaudu laieneb see kogu ühiskonda väga suure edasiviiva jõuga," kõneles Karmeli koguduse pastor. "Kogudusena ei saa me öelda, et oleme tohutu suured spordivallutajad, aga selle üle oleme küll uhked, et meil on olemas vähemalt oma jalkatiim. Oleme mõned aastad teinud teismeliste kuttidega seda jalkavärki."