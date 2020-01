Tudusse kavandatakse uut sauna

Võrno tunnistas, et ei tea, kust selline väärinformatsioon tuleb, kuid see tuleb. Vallajuhi kinnitusel Tudus sauna kinni ei panda, vaid vastupidi – sinna kavandatakse uut ihuharimistemplit.

Võrno selgitas, et Tudu saun on vana ja amortiseerunud ning sellesse investeerida ei ole mõtet. Seepärast plaanitakse sealsele rahvale luua uus ihuharimiskoht. Selleks on valitud Tudu lasteaed-algkool, kus praegu asuvad ka haldusjuht ja raamatukogu. Saunateenuste lisandumine muudab koolimaja kogukonnahooneks. Saun hakkab seal avatud olema laupäeviti – nagu nüüdki. Siis kooli ei ole ja saunalised õppureid ei sega. Võrno sõnul jääb vana saun avatud seniks, kuni uus pole uksi avanud. Uue sauna valmimise aega vallajuht veel öelda ei osanud.