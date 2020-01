Tellijale

Aastani 2030 tehtud teehoiukava kohaselt nähakse aastatel 2029 ja 2030 ette Põdruse ja Sõmeru liiklussõlme ehitus. Maanteeameti ida teehoiuosakonna juhataja Anti Palmi märkis, et midagi kindlat teehoiukava siiski ette ei näe ja enam-vähem lukku on löödud vaid aastani 2023 kavandatud tegevused.

Palmi nentis, et nii Sõmeru kui ka Põdruse ristmikul on omajagu liiklusõnnetusi juhtunud ja sestap on liiklussõlmede ehitamine õigustatud. “Põdruse liiklussõlm on oluline ka Kunda sadama ühenduste seisukohast,” lausus Anti Palmi.