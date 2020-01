Koolid ihkavad keksu

Selleks et spetsiaalsed värvilised kastid jõuaksid koolidesse, on võimalik kõigil projekti kodulehel teha endale sobivas suuruses annetus.

Maarjamaa hariduskolleegiumi direktori Pille Vaiksaare sõnul otsib nende kooli aktiivne ja tubli huvijuht võimalusi muuta laste elu mõtestatuks. “Läbi selle saab ka laste toimetulekut parandada, millega me oma asutuses ka tegeleme. Soovime vahetunnid ära sisustada ja need põnevad vahendid seda võimaldavad. Me kasutame häid võimalusi, see on tore asi,” rääkis Vaiksaar.