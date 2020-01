Võsu ja Sõmeru kool lõhkusid rutiini õpetajatega vangerdades

Tellijale

Taliharjapäev kulges Võsu koolimajas tavapäraselt. Direktor Liina Altroff oli oma kabinetis istet võtnud. Kõik toimis. Ehkki tema vastas ei toimetanud nagu tavapäraselt õppejuht. Seal töötas sel päeval Sõmeru kooli direktor Virge Ong. Kuigi direktoreid oli kaks, on Võsu koolil juhte siiski üks. “Täna on direktor ikka Liina. Mina olen tema töövari,” tutvustas Sõmeru kooli direktor Virge Ong enda rolli.

Liina Altroff tunnistas, et väike närv on tal siiski sees. Ehkki peljata pole midagi – direktorid tunnevad teineteist ammu: Käsmus ollakse üleaedsed ja seetõttu on suhteliselt tavapärane, et omavahel arutatakse nii külaseltsi kui ka hariduse asju. “Virge on nii pikaajaline ja kogenud koolijuht, et ma küsin temalt tihti keeruliste teemade kohta arvamust. Ta väestab, annab julgust ja jõudu,” tunnistas Liina Altroff.