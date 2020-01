Coop Eesti naudib edu kaubandusvaldkonna tööandjate paremikus

Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido ütles, et neid on juba mitu aastat peetud nii kõige mainekamaks tööandjaks kaubanduse valdkonnas kui ka kõige kvaliteetsema teenindusega kaubandusettevõtteks Eestis. "Põhjuseid on selleks palju, sageli mainitakse meile tööle tulles meie töökeskkonna inimlikkust ja üksteise suhtes abivalmidust, samuti on Coopi palgafond kasvanud igal aastal Eesti keskmisest ligi kaks korda kiiremini. Coopi nähakse väga stabiilse, turvalise ja positiivse töökeskkonnana," kommenteeris Miido.

Kommunikatsioonijuhi sõnutsi on firmal Lääne-Virumaal praegu üleval üksainus töökuulutus – Tapal asuvasse kauplusesse klienditeenindaja leidmiseks. "Meil on õnnestunud oma töötajaid hoida, mistõttu pole tekkinud ka muresid töökohtade täitmisega Lääne-Virumaal," lausus Miido.

Tööandjate uuringus said vastajad märkida, milline ettevõte on nende arvates nii üldarvestuses kui ka eri ärisektorites kõige ihaldusväärsem tööandja, ja lisada põhjenduse. Uuringus osales tänavu 2359 inimest üle Eesti.

Ihaldusväärseim tööandja on Elisa Eesti AS. Finantsvaldkonnas on eelistatuim tööandja Swedbank AS, kaubanduse valdkonnas Coop Eesti Keskühistu, IT- ja telekommunikatsiooni valdkonnas taas Elisa Eesti AS, tootmise vallas Eesti Energia AS, teeninduse valdkonnas G4S Eesti AS ja logistika valdkonnas Tallink Grupp AS.

Kõige olulisemate kriteeriumitena tipptööandja valikul tõid vastajad 19 valida olnud kriteeriumi hulgast välja tähtsuse järjekorras seitse, milleks olid motiveeriv palk ja lisahüved, hea sisekliima ehk toredad kolleegid, paindlik töökorraldus, head arenguvõimalused, heade tulemuste märkamine ja tunnustamine ning töötajate tervise eest hoolitsemine.

Kõige ihaldusväärsema tööandja Elisa Eesti AS-i üks esindus asub ka Rakvere Põhjakeskuses.