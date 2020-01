Läinud aasta septembris kirjutas Virumaa Teataja probleemist, et avalike liinide bussid ei peatu enam mitteametlikes peatustes ega võta teeotstest peale kooli tõttavaid lapsi. Nüüdseks on Kadrina–Salda–Tapa liinile lisatud kolm ametlikku peatust, uusi peatusi on mujalgi.