Kui hästi tunnete Rakvere teatrit? Viktoriin 3!

Vastused tuleb saata hiljemalt järgneva nädala reedeks aadressil viktoriin@rakvereteater.ee või tuua paberkandjal Rakvere teatrisse. Vastusele on vaja lisada vastaja nimi ja telefoninumber.

Eelmise korra õiged vastused: A. H. Tammsaare / A. Särev “Põrgupõhja uus vanapagan”; 1951. aastal Rakverre teatrisse loodud venekeelsest trupist kujunes hiljem välja Kohtla-Järve vene draamateatri tuumik. Maria Merjanskaja on olnud nii Rakvere teatri kui ka Kohtla-Järve vene draamateatri direktor; Rakvere teatri kõige suurema mängukordade arvuga lavastus on olnud “Oscar ja Roosamamma: Kirjad Jumalale”, kuid üle 188 mängukorra on kogunud ka “Pipi Pikksukk” ja “Täismäng”.