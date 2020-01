Tellijale

Või kas ongi ikka õige öelda, et Hollandisse, sest nendele va hollandlastele väga ei meeldi, kui nende kodumaad Hollandiks kutsutakse. On ju Holland tegelikult Madalmaade kuningriigi piirkond, mis on praegu jagunenud kaheks: Põhja- ja Lõuna-Hollandi provintsiks.