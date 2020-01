Tellijale

“Teinekord on selgunud klientidel kätt pulsil hoides, et naabruses asuvate spaade kasuks on otsustatud just basseinide tõttu,” kommenteeris Dina Kivi ja lisas, et kõikvõimalikud Vihulas pakutavad vabaajategevused, näiteks minigolf, jalutuskäigud mere äärde, on tihti siiski üles kaalunud basseini- ja saunakompleksiga spaa.