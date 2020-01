Tegu on looga veebruari lõpus ilmavalgust nägeva Voorandi albumilt "In Duo with Mihkel Mälgand", kus ta musitseerib koos teise Lääne-Virumaalt pärit muusiku Mihkel Mälgandiga.

"They Don`t Really Care About Us" on kaver Michael Jacksoni samanimelisest laulust.