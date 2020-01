Eesti töötukassa tänas maakondade parimaid tööandjaid ja koostööpartnereid

Töötukassa aasta koostööpartner maakonnas on OÜ Reiting PR. Lääne-Virumaal on mitu väikelinna, kus oluline osa elanikkonnast on venekeelne, öeldakse töötukassa pressiteates. Eesti keele õppimisvõimalusi on olnud neis piirkondades minimaalselt ning inimestel puudub võimalus ja tahe suuremates linnades keelt õppimas käia. Töötukassa, koostöös Reitinguga PR OÜ-ga, on saanud viia eesti keele õppimise võimaluse ka väljaspoole maakonna keskust.