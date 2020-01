Tulekul LEADER-meetme taotlusvoor ja infopäevad taotlejatele

Virumaa Koostöökogu tegevus hõlmab kolme valda kuuluvaid piirkondi. Näiteks Vinni valla puhul on selleks Rägavere piirkond ehk endine Rägavere vald. Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik rääkis, et hea näide LEADER-i toetuse abil Rägavere piirkonna arendamisest varasematel aastatel on MTÜ Ojasaare Loodusmatk golfiväljaku arendamine, OÜ Viru Haljastus ettevõtte töö hõlbustamine ja mitu MTÜ Rägavere Valla Huviklubi korraldatud noorte tehnikalaagrit.