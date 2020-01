Tervishoid vajab juurde õdesid

Ettevõtmisega juhitakse tähelepanu õdede puudusele: kui täitmata on minimaalselt viissada õe töökohta, siis tegelikult vajab riigi tervishoid juurde umbes neli tuhat õde. Õdede liidu juht Anneli Kannus kiitis õdede ja ämmaemandate aasta väljakuulutamisel töötavaid õdesid südikuse ja missioonitunde eest. Ühtlasi viitas ta õdede suurele läbipõlemisohule. “Kuna süsteemis on õdesid puudu, töötavad õed rohkem kui täiskohaga või teevad palju ületunde. Seega ohverdatakse oma tervis ja heaolu, et patsientide tervise eest hoolitseda,” ütles Kannus.

Eestis töötab praegu umbes 8300 õde. Vajadus õeteenuste järele suureneb pidevalt. Selleks et kasvav vajadus täita, on seatud riiklikuks eesmärgiks suurendada õdede arvu nii, et tuhande elaniku kohta oleks üheksa õde. Et eesmärki oleks võimalik täita, oleks juurde vaja umbes nelja tuhandet õde.