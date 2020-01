Vaade: tagantjärele tarkus

Tänavune igikestev sügis (või peaks seda mulluseks sügiseks nimetama?) on pannud paraja põntsu kruusateedele, mida meiegi maakonnas omajagu. Riigiteena küll vaid jupike Jootme–Koeru maanteed, vallateid ja erateid aga päris arvestatavas koguses. Ja sedapuhku ei kulu see, mis liigub, vaid hoopis see, mis liigub, kulutab.

Masinad lõhuvad teid seninägematu kiirusega ning läbivettinud teid mingil mõistlikul moel parandada ei saa. Vähemalt mitte enne teetammi või aluspinna kuivamist. Ja on hea, kui tee lagunemise märkideks on vaid augud. Mõnel pool võib see muutuda mülkaks, nagu juhtus puhta vee teemaparki viiva teega.

Metsamehed hakkasid seal kandis tööle juba novembri lõpus. Vallavalitsus andis loa teed kasutada veel enne seda. Valla palgal sünoptikuid pole, hiromante ka mitte. Ja kui meenutada – nii tõsised kui ka isehakanud sünoptikud ennustasid sügisel ikka külma ja lumerohket talve.

Paraku pole aga talve tulnud ning suured metsamasinad müttavad pisikestel teedel, mis sellist raskust kuidagi kanda ei taha.

Eks tegelikult dramatiseerib Priit Adler olukorda veidike üle, aga õigus tal on, et kõigepealt peaks ikka mõtlema. Tee on lõhutud ja iga seda mööda sõitev auto lõhub edasi. Kuni mõni masin lõpuks mutta upub, sest traditsioonilist teetammi sellel teel ju pole.

Selles suhtes on praegune lugu õnnelik, et kõnealune Võhmuta–Metsamõisa tee otseselt kellegi koju ei vii. Aga puhta vee teemaparki küll, ja sinna on juurdepääs oluliselt raskendatud. Talvel seal küll keegi peale Adleri enda eriti käia ei taha, aga õige pea algab laste ekskursioonihooaeg.