Kooli verivärske õpetaja, sellel sügisel nelja rühma, millest ühes harjutab lausa 28 last, juhendaja Getter Tõškevitš oli väike tüdruk, kui ta tantsis esteetika- ja tantsukooli kontserdil. Seitsmeaastaselt tantsule sõrme andnud Getter astus seekord üles õpetajana.

“Kontserdi eredaim hetk oli siis, kui laval olid minu enda grupid. See on uhke tunne,” rääkis Getter Tõškevitš. Kogu kontserti kokku võttes ütles ta, et tegu oli tõeliselt vinge ja ülimalt ägeda energiaga tantsuetendusega.