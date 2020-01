Avaldati toetuskõlblike elektriautode nimekiri

Taotlust saab esitada struktuuritoetuste iseteeninduskeskkonnas. Toetuse suurus on 5000 eurot ühe täiselektrilise M1 või N1 kategooria sõiduki ostmiseks. Täpsem informatsioon on keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehel.

Ostutoetuse üheks tingimuseks on elektersõiduki soetamine AMTEL-i tunnustatud automüüjalt, kelle nimekiri on leitav AMTEL-i kodulehelt. Samas on ka nimekiri pakutavatest autodest, millele toetus laieneb.

“Elektriautode mudelite arv suureneb ja hinnatase alaneb,” lausus AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat. “Kasutades KIK-i toetust, on alates 17. jaanuarist võimalik elektriauto soetada hinnaga alates 14 990 eurot. Arvestades, et elektriauto energiakulu 100 kilomeetri läbimiseks on umbes kaks eurot, on tegemist väga soodsa liikumisvahendiga.”