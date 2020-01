Tellijale

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev külastas eelmisel suvel Tšornobõlit ja tal on pooleli sealsetest õudustest jutustav raamat. Sealsed emotsioonid olid tal väga eredalt meeles. Ja kui ta kuulis, et Kundasse võiks kerkida tuumajaam, oli ta skeptiline.

“Täna olen vähem,” lausus Vassiljev. Selle põhjuseks on külaskäik, millel ta eelmisel nädalal viibis. Koos Peep Vassiljevi, Rakvere linnavolikogu liikme Allan Jaakuse ja kahe mehega Fermi Energiast külastas Eurajoki vallas asuvat Olkiluoto tuumajaama tosin Viru-Nigula vallaga seotud inimest. Nii mõnedki neist nimetasid külaskäigu põhjusena seda, et oma silm on kuningas.